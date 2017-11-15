Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Румунія депортує серба, що воював на стороні бойовиків на Донбасі

Середа, 15 листопада 2017, 01:29

У Румунії суд ухвалив депортувати громадянина Сербії, відомого своїми націоналістичними і проросійськими поглядами, і заборонити йому в’їзд на 15 років.

Про це повідомила Румунська інформаційна служба (SRI), головна спецслужба країни, пише Радіо Свобода.

"За даними спецслужби, 42-річний Братислав Живкович, який, зокрема, у 2014–15 роках воював в Україні на боці російських гібридних сил, "виявляв зацікавленість у здобутті таємних документів про критичну інфраструктуру і об’єкти національних і союзних у НАТО військ на південному сході Румунії з метою вплинути на стратегічне партнерство в НАТО", – повідомив речник служби.

Як сказав речник Овідіу Марінча, Живковича затримали, коли він фотографував військові радарні установки на узбережжі Чорного моря і намагався передати їхні координати.

Братислав Живкович, відеокадр 2016 року
Братислав Живкович, відеокадр 2016 року

Речник запевнив, що серб не зумів дістати жодного таємного документа, але, за словами представника спецслужби, він становить загрозу для національної безпеки Румунії.

За даними спецслужби, Живкович брав участь іще в конфліктах 1990-х років – у Боснії, в Косові, також діяв у Хорватії, а у 2014–15 роках брав участь на боці російських гібридних сил у захопленні Криму і агресії на Донбасі, за що він внесений у списки українського центру "Миротворець".

Живкович (2-й л) з іншими прибульцями з Сербії, як виглядає, на блокпості у Криму, 2014 рік
Живкович з іншими прибульцями з Сербії, як виглядає, на блокпості у Криму, 2014 рік

Також повідомляють, що він близький друг Александара Синджелича, сербського націоналіста, якого вважають пов’язаним із організаторами минулорічного невдалого проросійського державного перевороту в Чорногорії, що мав на меті зірвати вступ тієї країни до НАТО.

Нагадаємо, Служба безпеки України 11 жовтня заявила, що лише на території, підконтрольній угрупованню "ЛНР", від початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.

Посол України у Сербії неодноразово заявляв, що Сербія не реагує на дані щодо участі її громадян у війні на Донбасі.

Натомість прокуратура Сербії заявила, що з кінця 2014 року порушила 45 справ стосовно найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, у тому числі на Донбасі.

Теми: СербіяДонбасРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Сербія
Сербський суд відмовив Україні в видачі колишнього генерала СБУ Наумова
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"
Хорватія звинувачує Сербію у спробі присвоїти частину національних письменників
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: