В Рівному п’яний чоловік підірвав гранату у під’їзді свого будинку

П’яний чоловік, колишній військовослужбовець, який проходив службу в АТО, кинув гранату під ноги поліцейським, які прибули на виклик через побутову сварку.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у facebook.

За його інформацією, поліцейські прибули до багатоповерхового будинку, отримавши виклик про сварку чоловіка і жінки близько 20-ї години. Поліцейські не постраждали від вибуху лише тому, що піднімались сходами на поверх, де відбувався скандал, а не ліфтом.

"Підходячи до дев’ятого поверху, там, де "вирували емоції", співробітники поліції почули шум, а згодом на сходах пролунав вибух гранати. В результаті чоловік, який кинув гранату, отримав незначні осколкові ушкодження та був госпіталізований", - повідомив Аброськін.

За його словами цей чоловік проходив службу в АТО і звідти привіз додому гранату.

Як повідомлялось, 12 листопада у Черкасах внаслідок вибуху гранати у житловому будинку загинула людина.