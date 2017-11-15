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Колишній голова СБУ Сумської області очолив СБУ Чернігівщини

Середа, 15 листопада 2017, 04:47

Президент України Петро Порошенко призначив екс-главу Управління Служби безпеки України в Сумській області Юрія Гончарова начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

"Призначити Гончарова Юрія Олеговича начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області", - сказано в указі.

Гончаров очолював СБУ в Сумській області з 9 квітня 2015 по 14 лютого поточного року.

З квітня 2013 року по квітень 2014 року Гончаров працював заступником голови Управління служби безпеки у Львівській області.

Теми: Чернігівська областьСБУПорошенко
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