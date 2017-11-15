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Доба в АТО: 23 обстріли, бойовики б'ють з артилерії і танка

Середа, 15 листопада 2017, 06:45

Впродовж минулої доби окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Близько десяти збройних провокацій були здійснені з використанням артилерії, мінометів і танка.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку близько 20.00 російсько-окупаційні війська вели вогонь із реактивної та ствольної артилерії 152-го калібру по оборонцях Зайцевого. Обстріл тривав близько двох годин та було випущено майже сто снарядів.

Внаслідок цих обстрілів один із снарядів влучив у приватне помешкання місцевих жителів по вулиці Коляденко, 34.

Також на цьому напрямку бойовики обстріляли із міномету калібру 120-мм захисників Лозового, а з 82-мм – опорні пункти війск ЗСУ поблизу Новгородського та Луганського. По позиціях неподалік Новгородського стріляв танк.

На Донецькому напрямку противник випустив понад десяток мін калібру 120-мм у районі Верхньоторецького.

Окрім того, на різних ділянках фронту ворог також активно застосовував увесь спектр піхотного озброєння.

Під обстріли окупантів потрапили оборонці низки прифронтових населених пунктів як у Луганській, так і Донецькій областях, серед яких підступи до Світлодарська, Троїцького, Новгородського, Красногорівки, Старогнатівки, Новотроїцького та Авдіївки.

Зважаючи на те, що ворожий вогонь був досить щільним, майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору прицільним вогнем.

У результаті ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранення. Їм була надана невідкладна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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