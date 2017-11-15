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Візит на вокзал: Кравцов зробив 11 доган і 2 заохочення

Середа, 15 листопада 2017, 07:41

11 чиновників "Укрзалізниці" отримали догани за недбале ставлення до обов'язків, двох із них можуть звільнити.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Twitter.

"Інспекційний візит на київський вокзал – не PR-екскурсія. За недбале ставлення до обов'язків догани отримали 11 керівників різних рівнів. Перебування на посадах двох з них – під питанням", – зазначив він.

"Є і заохочення: бригади поїздів 121 та 80 будуть відзначені за належну підготовку вагонів до рейсу", – додав Кравцов.

Теми: Укрзалізницятранспорт
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