За добу в зоні АТО поранення отримали 2 бійця – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу 15 листопада розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"Числені обстріли російсько-окупаційними військами з реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії калібром 152 міліметри, мінометів, танків по позиціях сил АТО та населеному пункту – такі невтішні висновки минулої доби в районі проведення АТО", – сказав полковник.

"Внаслідок обстрілів наших позицій поблизу Широкиного та Старогнатівки двоє захисників України отримали поранення. Їх оперативно евакуювали до медичних закладів", – зазначив Лисенко.