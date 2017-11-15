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У Путіна відреагували на пісню про "дядю Вову"

Середа, 15 листопада 2017, 13:32
У Путіна відреагували на пісню про дядю Вову

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вважає пісню "Дядя Вова" у виконанні школярів "проявом симпатій" до Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК.

При цьому Пєсков зізнався, що не бачив сам кліп.

"Найрізноманітніші є прояви симпатій і у дорослого покоління, і у старшого покоління, і у молодого покоління - найрізноманітніші способи прояву симпатій до президента", - додав Пєсков.

Як відомо, днями в Росії створили черговий "музичний шедевр", присвячений Путіну. Про готовність померти за наказом свого "головного командира" "дяді Вови" заспівали учні поліцейських класів школи №44 з Волгограда під керівництвом депутата Держдуми Анни Кувичко.

"На земле всей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой", - співають діти.

У пісні школярі, натхненні окупацією Криму, сподіваються на приєднання до Росії також Аляски.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінкультураРосія
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