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США розглядають впровадження місії ООН на Донбасі – помічник Тіллерсона

Середа, 15 листопада 2017, 22:15

Запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі – це непросте завдання, яке розглядають у США.

Про це повідомив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Аарон Весс Мітчелл під час свого візиту у Київ, передає "Радіо Свобода".

"І у такому випадку миротворчі сили ООН мали би вводитись на всю територію окуповану і включати також відведення озброєнь до місць постійної дислокації", - зазначив Мітчелл.

Крім того, він обговорив з президентом Петром Порошенко надання Україні летальної зброї. Мітчелл заявив, що такий вид підтримки залишається на порядку денному.

"Як підкреслював міністр оборони США Меттіс, надання летальної зброї – одна з можливостей, яку ще розглядають", – сказав помічник Тіллерсона.

Він назвав переговори з Порошенком "дуже продуктивними", на яких вдалось обговорити відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Він запевнив, що Вашингтон залишається відданим партнером Києва в цьому процесі.

"Ми засуджуємо насилля, яке коїться на сході України, і це залишається серйозним викликом. Нам було приємно бачити, що в Україні ухвалено декілька дуже важливих реформаторських законів, але потрібно дуже багато зробити", - сказав Мітчелл.

Мітчелл додав, що потрібно і надалі працювати для створення Антикорупційного суду, покращувати важливу роботу НАБУ та САП, реформувати економіку і виконувати вимоги, необхідні для наступного траншу МВФ.

Як відомо, 14 листопада 2017 року до Києва з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл.

Теми: СШАУкраїна
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