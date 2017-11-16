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Доба в АТО: 16 обстрілів, постраждалих немає

Четвер, 16 листопада 2017, 05:30
Доба в АТО: 16 обстрілів, постраждалих немає

За минулу добу, 15 листопада, бойовики 16 разів порушили перемир'я - жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Попри зменшення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін не має. Окупанти продовжують здійснювати обстріли укріплень сил АТО, час від часу застосовуючи міномети", - йдеться у заяві.

На Луганському напрямку близько опівночі російсько-терористичні війська обстріляли з мінометів калібру 120-мм оборонців Травневого.

По одній збройній провокації учора ввечері було зафіксовано неподалік Олександрівки, Троїцького та Світлодарська - противник застосовував стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

На Донецькому напрямку російські найманці били по наших опорних пунктах із піхотного озброєння.

Під обстрілами із гранатометів та великокаліберних кулеметів опинилися захисники Пісків і Талаківки, зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів – підступи до Авдіївки і шахти Бутівка.

Військовослужбовці Збройних Сил України 11 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь.

Теми: ДонбасАТО
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