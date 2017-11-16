Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті триває масштабна спецоперація з броньовиками і вертольотами

Четвер, 16 листопада 2017, 12:32

На Закарпатті силовики проводять масштабну спецоперацію з протидії контрабанді.

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ на офіційному сайті.

Вказується, що до спецоперації долучено підрозділи МВС України та військової прокуратури.

"Основна мета – нанесення суттєвого удару по організаторах незаконної діяльності на державному кордоні України. До операції залучена прикордонна техніка, у тому числі броньована, та прикордонна авіація", - йдеться в повідомленні.

"На цей час обшуки тривають у десятках приміщень, зокрема приватних осіб, які причетні до протиправної діяльності", - додали в ДПСУ.

 
Фото: ДПСУ
 
Фото: ДПСУ
 
Фото: ДПСУ

Як повідомляє місцеве видання mukachevo.net, координує спецоперацію військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк, який заявив, що "наразі проводяться в рамках розслідування кримінального провадження понад 100 обшуків з метою документування протиправної діяльності організованої групи".

За його словами, ця група "причетна до незаконного відчуження земель прикордонної смуги, а також займалася організацією протиправного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів як на території України, так і за її межами з використанням цих земельних ділянок, які були наближені до прикордонної смуги".

Сенюк також повідомив, що до спецоперації на Закарпатті залучено більше ніж 300 як прокурорсько-слідчих працівників, так і оперативних підрозділів, а також близько 70 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

"Слідчі дії наразі тривають. Є вже певні результати: вилучили значні обсяги особливо небезпечного наркотичного засобу в одного з фігурантів", - сказав Сенюк.

Також видання пише, що силовики затримали та оголосили підозру керівнику Берегівського районного відділу Головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області.

Водночас близько 7 ранку до санаторію "Карпати", що під Мукачевом, увірвалися спецпризначенці в камуфляжі та зі зброєю, які затримали одного з відпочиваючих.

"Ним є Горват Аттіла, більш відомий за прізвиськом "Докі". Саме він є організатором так званого "приватного кордону" на Закарпатті вздовж лінії кордону з Угорщиною, куди контрабандою переправлялося все на світі – від цигарок до наркотиків", - пише видання.

"Крім того, наразі в рідному селі контрабандиста – Велика Бийгань – йдуть слідчі дії та обшуки. За попередньою інформацією, вилучено велику кількість наркотиків", - повідомило видання.

Теми: Закарпаттяконтрабанда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: