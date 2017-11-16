Прокуратура відкрила справу на нардепа за сепаратизм

Прокуратура почала кримінальне провадження проти нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Балицького за статтею сепаратизм.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Причиною стали його слова про можливість від'єднання від України округу, від якого він балотувався. Справа розслідується за ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади).

"За даними прокуратури, встановлено, що народний депутат України Євген Балицький, обраний від Опозиційного блоку по м Мелітополя і Мелітопольського району Запорізької області, 13.11. 2017року у вечірньому ефірі телеканалу "112" висловив думку про можливість відділення території округу, який він представляє", - сказано у повідомленні.

Раніше нардеп заявив про "можливість від'єднання" Мелітополя від України.

"Ви розумієте, що з такою філософією вже Крим "поїхав", зараз ми не можемо повернути собі Донбас. Ми поїдемо! Можливо, такі, як округ, який я представляю. Тільки ми виїдемо зі своїми територіями. Вас це абсолютно не бентежить? Що залишиться?", - пригрозив Балицький.

Також він заявив, що постійно їздить до Криму.

"Це моя земля і я буду туди їздити, поки закон мені це не заборонить", - сказав Балицький.

Після того, як прокуратура повідомила про порушення проти нього справи, він на своїй сторінці у Facebook назвав звинувачення "безпідставними і надуманими".

"У моїх словах не було ні найменшого натяку на сепаратизм, не було ніяких закликів до порушення територіальної цілісності України. Сказане мною прозвучало у відповідь на відверто сепаратистські заяву Дмитра Корчинського, який відкрито заявив, що українцям потрібно роз'єднуватися. Причому сказано це було у відповідь на мій заклик до об'єднання", - зазначив нардеп.

Він пояснив, що своєю заявою лише "висловив припущення, що люди, які підтримують політику "Опозиційного блоку" можуть виїхати зі своїми територіями", якщо на них будуть тиснути "такі корчинські".

"Мені стало цікаво, чи не боїться Корчинський, роблячи подібні заяви, що ситуація, яка сталася на Донбасі, може статися де-небудь ще. Тобто це було сказано виключно для того, щоб зупинити відверто сепаратистські заклики Корчинського", - сказав нардеп.

Розслідування у кримінальному провадженні проти Балицького доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.