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У Сенаті США заявили про зміну політики щодо надання зброї Україні

Четвер, 16 листопада 2017, 19:58

Адміністрація США наближається до зміни політики стосовно надання Україні оборонної зброї.

Про це заявив сенатор-республіканець Джим Інгофф, передає "Голос Америки".

"За попередньої президентської адміністрації США не планували відправляти Україні оборонні озброєння, зараз це змінюється", - заявив Інгофф у зверненні до претендента на посаду заступника з питань політика міністра оборони США Джона Руда.

Сенатор підкреслив, що підтримує надання Україні оборонного озброєння.

"Я вважаю, що важливо підтримати Україну перед лицем агресії Росії. Минулої осені я відвідав Київ у складі торговельної делегації США, і мав нагоду зустрітись із президентом України, міністром оборони, радником з національної безпеки та іншими", - розповів Інгофф.

За його словами, він зрозумів, що українці ведуть складний бій із росіянами, які порушили суверенітет України.

"Я вважаю, що важливо надіслати президенту Путіну та іншим сигнал, що ми готові підтримати українців у цьому питанні. Бо я переконаний, що президент Путін іноді вважає, що Захід проявляє слабкість", - наголосив Інгофф.

Теми: СШАРосіязброяДонбас
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