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Президент Чехії: європейським політикам бракує мужності визнати Крим російським

П'ятниця, 17 листопада 2017, 07:33

Президент Чехії Мілош Земан стверджує, що у Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму "завершеною справою", але їм не вистачає мужності визнати це відкрито.

Про це він заявив у інтерв’ю російському агентству ТАСС напередодні свого візиту до Росії.

Таку заяву Земан зробив у відповідь на ремарку кореспондента, що Земан – "чи не єдиний європейський політик, який відверто визнав возз’єднання Криму з Росією доконаним фактом".

"Знаєте, те, що я єдиний політик, який висловився в цьому ключі, не означає, що інші не мають тих же самих поглядів, але у них бракує мужності, щоб висловити їх публічно", - відповів чеський президент.

Земан знову порівняв Косово і Крим, заявивши про подвійні стандарти.

"Знаєте, в чому полягає моя аргументація? Вона дуже проста: я проти подвійних стандартів. З одного боку, ви маєте Косово, де була гарантія ООН, але ця гарантія не була забезпечена, а з іншого боку - Крим, де було проведено референдум. Це подвійні стандарти, і це погано", - сказав він.

"Якщо сьогодні Косово вважається незалежною державою, а Крим на основі результатів референдуму хоче приєднатися до Росії, то я не зможу протестувати. Тому я і вжив французький вираз fait accompli", - додав Земан.

Як відомо, під час виступу в Страсбурзі у Парламентській асамблеї Ради Європи президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму

Мілош Земан здійснить офіційний візит до Росії з 20 по 24 листопада. Серед інших планів у нього запланована зустріч з президентом Володимиром Путіним.

"Європейська правда"

Теми: КриманексіяЄвропаЧехія
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