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Віце-прем’єр Угорщини заявив про право закордонних угорців на автономію

П'ятниця, 17 листопада 2017, 08:44

Віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що етнічні угорці за кордоном мають право на автономію та угорське громадянство.

Про це він сказав в ефірі телеканалу М1, текст його виступу опубліковано на сайті угорської партії влади "Фідес", повідомляє "Європейська правда".

Жолт Шем’єн підкреслив, що в угорському суспільстві та в угорському парламентському політикумі "існує спільний консенсус" щодо того, що угорці за кордоном мають право на автономію, угорське громадянство та право голосу.

"Угорське громадянство для закарпатців – це не тільки емоційне питання, а й екзистенційне, оскільки дозволяє вільно пересуватися по світу. Уряд прагне до цього, аби після сотні років репресій від "Тріанону" люди відчули переваги бути громадянином Угорщини", - сказав Шем’єн.

Він заявив, що уряд Угорщини несе відповідальність за всіх закордонних  угорців і виконує всі свої зобов'язання перед ними, в тому числі, через надання громадянства.

Шем’єн повідомив, що невдовзі присягу прийме мільйонний громадянин Угорщини за кордоном. За його словами, за спрощеною процедурою у країнах Карпатського басейну угорське громадянство отримали 870 тисяч людей.

Значну частину виступу Шем’єн присвятив українському закону про освіту.

За його словами, на Закарпатті саме угорський уряд підтримує всю інституційну систему. "Це стосується матеріальної допомоги лікарям, вчителям, забезпечення безкоштовного харчування для дітей молодшого віку, доставки вакцин", – сказав Шем'єн.

Однак, за його словами, нині цю структуру  жорстоко атакували. "Сьогодні, доки мовне законодавство не буде відкликано, угорський уряд перешкоджатиме всім важливим для України ініціативам", – зазначив Шем'єн.

Нагадаємо, Жолт Шем’єн у березні виступив за автономію для угорських меншин за кордоном. В українському МЗС тоді висловили сподівання, що це не офіційна позиція країни.

Нагадаємо, Будапешт підтвердив свої погрози щодо блокування ініціатив України в НАТО.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позитивне рішення Венеціанської комісії щодо українського закону про освіту не зніме претензій Будапешта до Києва.

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинагромадянствоЗакарпаття
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