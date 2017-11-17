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Аваков пояснив, навіщо поліція часто зупиняє авто на "бляхах"

П'ятниця, 17 листопада 2017, 11:49

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що у країні, яка воює, необхідно зупиняти й перевіряти машини на іноземних номерах.

Про це повідомляє прес-служба МВС з посиланням на його виступ в ефірі програми "Право на владу".

"Як міністр внутрішніх справ я повинен гарантувати функцію безпеки, тому я і кажу, що більший контроль дасть більшу безпеку, але разом із вами я виступаю за те, щоб права не порушували", ‑ зазначив голова міністерства.

За його словами, питання автомобілів з іноземною реєстрацією потребує негайного врегулювання, щоб не завозили "весь мотлох, який є", але й не було жорсткого фіскального тиску.

Він запропонував боротися з людьми, які завозять автівки під виглядом транзиту, а насправді хочуть залишити їх тут назавжди.

"Як забезпечити цей процес ‑ це питання фіскальної служби, яка повинна запропонувати відповідні механізми", ‑ сказав міністр.

Як повідомлялося, Кабмін запропонував ставити на облік без зміни реєстраційних документів та номерних знаків країни їх реєстрації транспортні засоби, тимчасово ввезені в Україну більш ніж на 90 днів.

Але, як зазначають експерти, виконати цю процедуру може виявитися важко для 90% тих, хто їздить на нерозмитнених автомобілях.

Українська правда
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