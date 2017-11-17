Активісти зірвали концерт Райкіна в Одесі
П'ятниця, 17 листопада 2017, 19:43
Група активістів увірвалася в Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька і зірвала концерт російського артиста Костянтина Райкіна.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Трансляцію зриву концерту у Facebook вів екс-голова одеського відділення "Правого сектора" Сергій Стерненко.
На відео видно, що глядачі намагаються повернути артиста на сцену, який втік звідти, коли до нього почали йти активісти. Поліція намагалася вгамувати активістів.