Активісти зірвали концерт Райкіна в Одесі

Група активістів увірвалася в Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька і зірвала концерт російського артиста Костянтина Райкіна.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Трансляцію зриву концерту у Facebook вів екс-голова одеського відділення "Правого сектора" Сергій Стерненко.

На відео видно, що глядачі намагаються повернути артиста на сцену, який втік звідти, коли до нього почали йти активісти. Поліція намагалася вгамувати активістів.