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Штаб: У зоні АТО загинув військовий, ще один зазнав поранень

Субота, 18 листопада 2017, 13:55

Протягом минулої доби у зоні проведення АТО під Троїцьким загинув один український військовий, ще один отримав поранення під Мар’їнкою.

Про це на брифінгу 18 листопада повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу, протягом п'ятниці бойовики здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО, провели14 мінометних обстрілів позицій ЗСУ та випустили понад 100 снарядів.

 

Зокрема, на луганському напрямку бойовики вели вогонь 18 разів, зі 120-мм та 82-мм мінометів - в районі Кримського, Залізного, Трьохізбенки, Луганського, Троїцького та Новозванівки. 

Біля Світлодарська, Золотого, Новолуганського та Троїцького бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. 

На донецькому напрямку було зафіксовано 7 прицільних обстрілів, найгарячіше було під Павлополем. Біля Мар’їнки та Авдіївки вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї. 

Українська правда 

Теми: АТО
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