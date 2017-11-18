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АТО: Бойовики застосовують танкове озброєння

Субота, 18 листопада 2017, 17:56

У суботу бойовики порушили перемир’я 10 разів, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та танкове озброєння.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на вечір 18 листопада. 

Зокрема, на луганському напрямку вогонь вівся зі 120-мм мінометів біля Троїцького, з озброєння БМП обстрілювали сили АТО біля Луганського та Зайцевого, з гранатомету – біля Жовтого.

На донецькому напрямку поблизу Водяного бойовики неодноразово вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 120-мм та озброєння танка. Також обстріл зі 120-мм міномету зафіксовано біля Опитного.

"Протягом найближчої доби не виключене збільшення кількості провокацій з озброєння, яке заборонене "Мінськом" - це пов’язано це із завтрашнім днем російських ракетних військ і артилерії", - зазначили у штабі. 

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
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