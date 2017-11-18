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Путін приїхав в анексований Крим і відкрив пам'ятник Олександру III

Субота, 18 листопада 2017, 18:54
Путін приїхав в анексований Крим і відкрив пам'ятник Олександру III

Президент РФ Володимир Путін взяв участь у відкритті пам'ятника російському імператору Олександру III, яке відбулося у парку Лівадійського палацу-музею в Ялті.

Як повідомляє РИА "Новости Крым", відкриття пам'ятника відбулося у суботу, 18 листопада, хоча встановлено його було ще у жовтні на місці, де раніше розташовувався Малий палац. У робочому кабінеті Малого Лівадійського палацу Олександр III помер 20 жовтня 1894 року.

Пам'ятник виконано з бронзи: імператор зображений, сидячи на зрубі дерева та спираючись на шаблю. На постаменті викарбувано фраза Олександра III: "У Росії лише два союзники- її армія і флот".

У вітальній промові Путін назвав Олександра III "видатним державним діячем, людиною сильного характеру, мужності і незламності волі", заявив про заслуги імператора і згадав, що при Олександрі III почалося "якісне переозброєння російської армії" і було реалізовано масштабні кораблебудівні проекти, у т.ч. для Чорноморського флоту.

"Олександр III вважав, що сильна, суверенна, самостійна держава має опиратися не лише на економічну та військову могутність, але і на традиції, що для великого народа важливо зберегти самобутність, а рух вперед неможливий без поваги до своєї історії, культури та духовних цінностей", - заявив Путін, повідомляється на сайті Кремля.

 
 
Фото - РІА "Новости. Крым"

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінКримРосіяанексія
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