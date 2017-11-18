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МЗС: заборона на в'їзд Шеремети до Польщі порушує домовленості з Варшавою

Субота, 18 листопада 2017, 19:12
Святослав Шеремета

У Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч з послом Польщі Яном Пєкло, якого викликали до МЗС через інцидент з недопуском до Польщі українця Святослава Шеремети.

Про це Європейській правді повідомили в прес-службі МЗС.

Як відомо Яна Пєкло викликали до МЗС після інциденту, який стався вранці 18 листопада на українсько-польському кордоні. В суботу до Польщі не пустили першого українця з "чорного списку", запровадженого за ініціативою польського міністра Вітольда Ващиковського.

В МЗС заявили, що Польща діє всупереч домовленостям, досягнутим напередодні.

"В ході зустрічі було наголошено, що заборона на в’їзд Шеремети до Польщі суперечить логіці конструктивних домовленостей співголів Консультаційного комітету президентів України та Польщі, які були досягнуті 17 листопада 2017 року у Кракові", - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

Також МЗС розраховує, що Польща скасує згадану заборону на в’їзд: "висловлено сподівання, що досягнуті напередодні двосторонні домовленості дозволять невідкладно вирішити прикру ситуацію із Шереметою"

Як повідомлялося, відповідальному секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі повідомили на кордоні, що йому заборонений на 1 рік в’їзд до Польщі та загалом до всієї Шенгенської зони.

Коментуючи цю заборону, МЗС Польщі офіційно підтвердив початок дії "чорного списку" українців, створеного через протиріччя щодо історичних питань.

Європейська правда

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