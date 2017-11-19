Путін звинувачує Браудера в трьох вбивствах
Президент Росії Володимир Путін звинуватив британського бізнесмена Вільяма Браудера в тому, що він "серійний вбивця".
Про це пише The Guardian, посилаючись на судові документи, які опинилися в розпорядженні видання.
Згідно з документами, російські державні слідчі назвали Браудера, керівника лондонського хедж-фонду, підозрюваним у скоєнні таємничих вбивств трьох осіб.
Всі три вбивства пов'язані з розкраданням в розмірі понад 230 мільйонів доларів США, в якому, як вважають, замішані російські чиновники, - злочином, який було викрито юристом фонду Сергієм Магнітським.
У документах суду викладається інформація про розслідування трьох пов'язаних смертей, які слідчі "знайшли підстави вважати такими, що мають насильницький характер і що сталися внаслідок навмисних дій".
У документах названі імена жертв: Октай Гасанов (63 роки), Валерій Курочкін (55 років) і Сергій Коробейніков (67 років).
Всі троє були пов'язані з організованою злочинною групою і, як стверджується, сприяли податковому шахрайству.
Гасанов був знайдений мертвим у своїй московській квартирі в жовтні 2007 року, а причина його смерті залишається невідомою, оскільки розтин не проводився.
Курочкін був знайдений мертвим біля аеропорту "Бориспіль" в квітні 2008 року.
Згідно зі свідоцтвом про смерть, він помер від цирозу. Курочкін їздив в Україну в березні 2008 року з іншими членами злочинної групи, які, як вважається, були пов'язані з шахрайством. Назад повернулися всі, окрім Курочкіна.
Шість місяців потому, 24 вересня, Коробейніков помер в результаті падіння з високої будівлі, "що будувалася за невизначених обставин". У документах сказано, що він, ймовірно, був скинутий.
Як відомо, Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США "закону Магнітського", який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних до порушень прав людини. У жовтні цього року до "акту Магнітського" приєдналася Канада.
16 листопада так званий "Закон Магнітського" прийняв парламент Литви.
Раніше Росія намагалася внести Браудера в базу Интерполу, але запит було відхилено.