Євросоюз скоротить допомогу Туреччині
В ході узгодження бюджету Євросоюзу на 2018 рік держави ЄС вирішили зменшити виплати Анкарі на 105 млн євро.
Про це пише DW.com.
Європейський Союз скоротить фінансову допомогу Туреччині, яка виплачується в рамках програми підтримки кандидатів в члени ЄС.
В ході обговорення бюджетного плану на 2018 рік у суботу, 18 січня, було вирішено зменшити суму виділених Анкарі коштів на 105 млн євро в порівнянні з першим проектом бюджету, який був складений Єврокомісією.
Бюджет на наступний рік, який був узгоджений на засіданні Ради ЄС 18 листопада, включає витрати в 144,7 млрд євро. Це на 10 млрд більше, ніж роком раніше.
При складанні бюджету країни Євросоюзу прагнули зберегти "простір для маневру" в разі "непередбачених потреб", відзначається в прес-релізі на сайті Ради ЄС.
Проект бюджету має бути схвалений протягом 14 днів Європарламентом і Радою ЄС.
Туреччина стала офіційним кандидатом в члени Євросоюзу в 2004 році.
З 2014 по 2020 роки загальні виплати Анкарі в рамках програми підтримки країн-кандидатів мали скласти близько 4,5 млрд євро.
Переговори про приєднання до ЄС зайшли в глухий кут, в тому числі через масові чистки і арешти в Туреччині після невдалої спроби путчу влітку 2016 року.