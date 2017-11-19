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Євросоюз скоротить допомогу Туреччині

Неділя, 19 листопада 2017, 04:24

В ході узгодження бюджету Євросоюзу на 2018 рік держави ЄС вирішили зменшити виплати Анкарі на 105 млн євро.

Про це пише DW.com.

Європейський Союз скоротить фінансову допомогу Туреччині, яка виплачується в рамках програми підтримки кандидатів в члени ЄС.

В ході обговорення бюджетного плану на 2018 рік у суботу, 18 січня, було вирішено зменшити суму виділених Анкарі коштів на 105 млн євро в порівнянні з першим проектом бюджету, який був складений Єврокомісією.

Бюджет на наступний рік, який був узгоджений на засіданні Ради ЄС 18 листопада, включає витрати в 144,7 млрд євро. Це на 10 млрд більше, ніж роком раніше.

При складанні бюджету країни Євросоюзу прагнули зберегти "простір для маневру" в разі "непередбачених потреб", відзначається в прес-релізі на сайті Ради ЄС.

Проект бюджету має бути схвалений протягом 14 днів Європарламентом і Радою ЄС.

Туреччина стала офіційним кандидатом в члени Євросоюзу в 2004 році.

З 2014 по 2020 роки загальні виплати Анкарі в рамках програми підтримки країн-кандидатів мали скласти близько 4,5 млрд євро.

Переговори про приєднання до ЄС зайшли в глухий кут, в тому числі через масові чистки і арешти в Туреччині після невдалої спроби путчу влітку 2016 року.

Теми: ТуреччинаЄС
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