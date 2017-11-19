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Київ розірве угоди з перевізниками через виявлені порушення

Неділя, 19 листопада 2017, 09:55

У Києві за підсумком позапланових перевірок норм перевезень буде розірвано договори з двома перевізниками. 

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Зазначається, що за період з 9 листопада було перевірено 12 перевізників, виявлено порушення та складено акти на маршрути №№ 201, 459, 421, 581, 464, 565, 518, 416.

Зокрема, у перевізників відсутні протоколи проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, тимчасові реєстраційні документи на транспортні засоби, страхові поліси, пошкоджено сидіння, наявні сторонні предмети у салоні тощо. 

"До перевірки нелегальних перевізників, які виходили на маршрути №№ 238, 412, 597, 501, 507 попри наказ Департаменту транспортної інфраструктури про їх закриття, долучено Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю у Києві", - повідомили у КМДА. 

Також в адміністрації  заявили про необхідність внести зміни до законодавства, щоб посилити відповідальність перевізників за порушення вимог безпеки пасажирських перевезень. 

Теми: Київтранспорт
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