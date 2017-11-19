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У НАЗК Корчак заробляє близько 100 тисяч, премії сягають 450%

Неділя, 19 листопада 2017, 11:50
У НАЗК Корчак заробляє близько 100 тисяч, премії сягають 450%

У першому півріччі 2017 року середній розмір зарплати голови НАЗК Наталії Корчак склав 100,7 тис. грн. на місяць проти 143,6 тис. у минулому році.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати про результати аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції від вересня 2017 року, інформує "Точно", проект "Радіо Свобода".

Середньомісячна зарплата заступника голови НАЗК цьогоріч склала 76,8 тис. грн, членів НАЗК - 69-76,4 тис. грн.

Відповідно до звіту, премії працівникам апарату НАЗК почали виплачуватися з червня 2016 року, їх розмір коливався залежно від посад працівників – від 25-200% посадового окладу у червні до 450% - у грудні 2016 року.

У липні 2016 року Корчак нарахували 165,5 тис. грн. премії. У середньому премія голови НАЗК становила 49,3 тисячі гривень на місяць. 

 
 
 
частина звіту рахункової палати про використання бюджетних коштів у назк на оплату праці

"Українська правда" в Threads

Теми: НАЗКзарплати
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