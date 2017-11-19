У Криму заявили, що повторний референдум є "безглуздим"

У Криму заявили, що проведення повторного референдуму про статус Криму є "безглуздим".

Про це заявив віце-спікер кримського "парламенту" Ремзі Ільясов, пише РІА "Новости".

"Новий референдум не потрібен і є безглуздим. Ми отримаємо той самий результат. Референдум, що відбувся у березні (2014 року - ред.), довів волю і прагнення кримчан жити в Росії", - заявив Ільясов.

Раніше один із засновників партії "Яблуко" Григорій Явлінський заявив, що як майбутній кандидат у президенти РФ виступає за організацію міжнародної конференції і нового референдуму з питання приналежності Криму, щоб кримчани "проголосували в умовах нормального референдуму, який визнають у всьому світі".

Як відомо, 24 жовтня Ксенія Собчак, яка претендує на пост президента РФ, заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український, а Російська Федерація порушила Будапештський меморандум анексією півострова.

Згодом Собчак запропонувала провести в анексованому Криму новий референдум.