У Запоріжжі сталася ДТП за участю військових, є жертви

У Запоріжжі на трасі "Харків-Сімферополь" перекинулася військова вантажівка, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - важко травмована.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", аварія сталася близько 9:00 19 листопада на Сімферопольському шосе, де вантажний автомобіль КрАЗ, що належить військовій частині, перекинувся в кювет і ліг на дах.

У машині перебували двоє військовослужбовців. Водій вантажівки загинув, пасажир поранений – з кабіни його діставали рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання. Потерпілого госпіталізовано.

У Військовій службі правопорядку Запоріжжя деталі ДТП не коментують, посилаючись на проведення розслідування.

За даними правоохоронців та попередньою інформацією, вантажівка з невідомої причини різко звернула з дороги на узбіччя і перекинулася.

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Ймовірно, військовий КрАЗ міг бути з дислокованої в Луганській області військової частини.

За даними УНІАН, машина належить 55-й артилерійській бригаді ЗСУ, що дислокується у Запоріжжі, а за даними джерела, водій автомобіля виїхав без маршрутного листа.