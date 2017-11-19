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Аваков пише ще одну книжку

Неділя, 19 листопада 2017, 22:50

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков готує ще одну книжку під назвою "Зелений зошит".

Про це він повідомив у Харкові на презентації своєї книги "Ленін з нами?", передає "Інтерфакс-Україна".

"Наступна книжка називається "Зелений зошит", і я її презентую спочатку в Харкові", - сказав Аваков.

"Ця книжка зовсім про інше, вона про філософію", - додав він.

Крім того, презентацію книжки відвідав екс-мер Нью-Йорка, радник президента США з кібербезпеки Рудольф Джуліані. Аваков підписав для нього примірник книги англійською мовою.

Також міністр МВС оголосив про свої наміри презентувати книгу "Ленін з нами?" у Вашингтоні.

Як відомо, на презентацію книги Авакова "Ленін з нами?" у Києві прийшли члени Кабміну, народні депутати різних фракцій, співробітники АП та МВС.

Теми: АваковХарків
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