Аваков пише ще одну книжку
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков готує ще одну книжку під назвою "Зелений зошит".
Про це він повідомив у Харкові на презентації своєї книги "Ленін з нами?", передає "Інтерфакс-Україна".
"Наступна книжка називається "Зелений зошит", і я її презентую спочатку в Харкові", - сказав Аваков.
"Ця книжка зовсім про інше, вона про філософію", - додав він.
Крім того, презентацію книжки відвідав екс-мер Нью-Йорка, радник президента США з кібербезпеки Рудольф Джуліані. Аваков підписав для нього примірник книги англійською мовою.
Також міністр МВС оголосив про свої наміри презентувати книгу "Ленін з нами?" у Вашингтоні.
Як відомо, на презентацію книги Авакова "Ленін з нами?" у Києві прийшли члени Кабміну, народні депутати різних фракцій, співробітники АП та МВС.