Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Fancy Bear намагався зламати поштові скриньки українських політиків - AP

Четвер, 2 листопада 2017, 06:15
Fancy Bear намагався зламати поштові скриньки українських політиків - AP

Російська хакерська група Fancy Bear, окрім атак на пошту Хілларі Клінтон, намагалася зламати скриньки українських політиків та російських опозиціонерів.

Про це повідомляє  Associated Press.

Агентство пише, що отримало доступ до списку цілей російських хакерів.

Серед української політичної еліти це - президент Петро Порошенко та його син Олексій, народний депутат Сергій Лещенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші колишні і нинішні міністри. Усього - 545 аккаунтів.

Серед росіян - бізнесмен Михайло Ходорковський, учасниця гурту Pussy Riot Марія Альохіна, опозиційний лідер Олексій Навальний та ще понад 100 громадських активістів.

Як відомо, раніше у США звинуватили Fancy Bear в атаках на Чорногорію.

Ще раніше повідомлялося, що сервери виборчого штабу кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона атакували хакери, пов’язані з Головним розвідувальним управлінням РФ.

Крім того, торік сервери Демократичної партії США зазнавали зламів із боку хакерів, яких підтримує Росія, аби вплинути на результати виборів президента США.

Комітет з розвідки Сенату США в значній мірі схвалив висновки американської розвідки про те, що Росія прагнула вплинути на вибори в США у 2016 році, здійснюючи хакерські атаки та кампанію впливу.

Український хакер, відомий під псевдонімом Profexer, став свідком ФБР у справі про злам серверів Національного комітету Демократичної партії США.

Теми: хакериРосіяСШАУкраїнаінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
хакери
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: