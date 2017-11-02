Fancy Bear намагався зламати поштові скриньки українських політиків - AP

Російська хакерська група Fancy Bear, окрім атак на пошту Хілларі Клінтон, намагалася зламати скриньки українських політиків та російських опозиціонерів.

Про це повідомляє Associated Press.

Агентство пише, що отримало доступ до списку цілей російських хакерів.

Серед української політичної еліти це - президент Петро Порошенко та його син Олексій, народний депутат Сергій Лещенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші колишні і нинішні міністри. Усього - 545 аккаунтів.

Серед росіян - бізнесмен Михайло Ходорковський, учасниця гурту Pussy Riot Марія Альохіна, опозиційний лідер Олексій Навальний та ще понад 100 громадських активістів.

Як відомо, раніше у США звинуватили Fancy Bear в атаках на Чорногорію.

Ще раніше повідомлялося, що сервери виборчого штабу кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона атакували хакери, пов’язані з Головним розвідувальним управлінням РФ.

Крім того, торік сервери Демократичної партії США зазнавали зламів із боку хакерів, яких підтримує Росія, аби вплинути на результати виборів президента США.

Комітет з розвідки Сенату США в значній мірі схвалив висновки американської розвідки про те, що Росія прагнула вплинути на вибори в США у 2016 році, здійснюючи хакерські атаки та кампанію впливу.

Український хакер, відомий під псевдонімом Profexer, став свідком ФБР у справі про злам серверів Національного комітету Демократичної партії США.