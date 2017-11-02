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Порошенко в ОАЕ зустрічався з Лукашенком

Четвер, 2 листопада 2017, 10:46

Президент Петро Порошенко зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє прес-служба глави держави 2 листопада.

"Сторони висловили задоволення станом виконання домовленостей за підсумками офіційного візиту глави Білоруської держави до України в липні 2017 року. Особливо було відзначено відновлення роботи двосторонньої демаркаційної комісії та посилення торговельно-економічного співробітництва на рівні регіонів двох країн", – йдеться в повідомленні.

Водночас білоруське державне агентство БЕЛТА зазначає, "білоруський лідер упевнений, що перший форум регіонів України та Білорусі, який готуються провести в Гомелі, дасть новий імпульс розвитку відносин між країнами".

"Що стосується політичної взаємодії, то у нас взагалі проблем немає. Ми абсолютно слідуємо тим курсом, за яким домовилися йти", – заявив Лукашенко.

Як відомо, 24 серпня у Білорусі зник син українського офіцера Павло Гриб. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область Росії, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Гриб перебуває в краснодарському СІЗО.

Йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.

Російська Федерація не відповіла на жоден із п'яти листів від українського омбудсмена Валерії Лутковської щодо справи Павла Гриба, якого обвинувачують у "підготовці теракту в школі".

Українська правда

Теми: ПорошенкоЛукашенко
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