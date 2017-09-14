Викрадення українця Гриба: В Білорусі обурилися через заяви Клімкіна

МЗС Білорусі назвали "цікавими" сумніви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо суверенності сусідньої держави, де російські спецслужби вільно викрадають українських громадян.

Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мірончик під час брифінгу у Мінську.

Раніше Клімкін заявив, що після зникнення Павла Гриба на території Білорусі є серйозні підстави вважати, що небезпека для українських громадян є не тільки на території РФ, але й на території Білорусі, оскільки там вільно діють російські спецслужби.

Він додав, що кожна країна має контролювати те, що відбувається на її території, оскільки це складова суверенітету.

Натяки на те, що у Білорусі є проблеми з суверенітетом, обурили МЗС Білорусі.

"Кожне МЗС має клопотати про своїх громадян за межами власної країни, тож заяви МЗС України - це справи України. Однак розмови про суверенітет іншої держави виглядають дуже цікаво, коли в самій Україні ми спостерігаємо "шоу", - сказав Мірончик.

На запитання журналістів, чи є все ж таки небезпека для українців в Білорусі, він додав, що теж не радить білорусам їздити до України.

Також він зазначив, що поки не може коментувати будь-які повідомлення "жовтих ЗМІ" про участь білоруських правоохоронців у викраденні Гриба, оскільки ще немає висновків розслідування МВС Білорусі.

"Зараз в мене ніякої інформації стосовно зниклого українця Гриба на нашій території нема. Поки не буде відповідних висновків правоохоронних органів – коментувати щось не варто", - додав Мірончик.

Як відомо, посольство України в Мінську направило ноту до МЗС Білорусі з метою з'ясувати місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба.

Раніше повідомлялось, що білоруські правоохоронці не сприяють у розшуку зниклого в Гомелі українця.

В МЗС України заявили, що Білорусь веде себе як партнер тільки на словах. І на сьогодні до цього українського сусіда є багато питань.

Українська правда