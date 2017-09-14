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Викрадення українця Гриба: В Білорусі обурилися через заяви Клімкіна

Четвер, 14 вересня 2017, 13:15

МЗС Білорусі назвали "цікавими" сумніви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо суверенності сусідньої держави, де російські спецслужби вільно викрадають українських громадян.

Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мірончик під час брифінгу у Мінську.

Раніше Клімкін заявив, що після зникнення Павла Гриба на території Білорусі є серйозні підстави вважати, що небезпека для українських громадян є не тільки на території РФ, але й на території Білорусі, оскільки там вільно діють російські спецслужби.

Він додав, що кожна країна має контролювати те, що відбувається на її території, оскільки це складова суверенітету.

Натяки на те, що у Білорусі є проблеми з суверенітетом, обурили МЗС Білорусі.

"Кожне МЗС має клопотати про своїх громадян за межами власної країни, тож заяви МЗС України - це справи України. Однак розмови про суверенітет іншої держави виглядають дуже цікаво, коли в самій Україні ми спостерігаємо "шоу", - сказав Мірончик.

На запитання журналістів, чи є все ж таки небезпека для українців в Білорусі, він додав, що теж не радить білорусам їздити до України.

Також він зазначив, що поки не може коментувати будь-які  повідомлення "жовтих ЗМІ" про участь білоруських правоохоронців у викраденні Гриба, оскільки ще немає висновків розслідування МВС Білорусі.

"Зараз в мене ніякої інформації стосовно зниклого українця Гриба на нашій території нема.  Поки не буде відповідних висновків правоохоронних органів – коментувати щось не варто", - додав Мірончик.

Як відомо, посольство України в Мінську направило ноту до МЗС Білорусі з метою з'ясувати місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба.

Раніше повідомлялось, що білоруські правоохоронці не сприяють у розшуку зниклого в Гомелі українця.

В МЗС України заявили, що Білорусь  веде себе як партнер тільки на словах. І на сьогодні до цього українського сусіда є багато питань.

Українська правда

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Теми: міжнародні відносиниБілорусьКлімкін
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