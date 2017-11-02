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Луценко зустрівся з групою підтримки засудженого за вбивство прикордонника

Четвер, 2 листопада 2017, 17:48

Генеральний прокурор Юрій Луценко провів зустріч з представниками ініціативної групи на підтримку прикордонника Сергія Колмогорова, якого визнано винним у вбивстві.

Про це повідомила у Facebook речника генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, на зустрічі, окрім співробітників ГПУ, були присутні військової прокуратури, адвокати Колмогорова, активісти, а також народні депутати, за зверненнями яких була влаштована ця зустріч.

Речниця розповіла, що під час переговорів обговорювалася можливість надання захистом переконливих свідчень щодо серйозних порушень прав засудженого в процесі, а також, у разі повернення справи на розгляд апеляційного суду, доводів, які раніше не надавалися на розгляд суду.

"Сторони засвідчили, що їхнім спільним прагненням є забезпечення об’єктивності у вказаній справі, оскільки вона є безпрецедентною в розрізі оцінювання дій військовослужбовців в умовах ведення неоголошеної війни", - зазначила вона.

 

Як відомо, у четвер Вищий спеціалізований суд переніс на 6 листопада розгляд касації Колмогорова, якого засудили до 13 років в'язниці через те, що під час чергування на блокпосту в Маріуполі він відкрив вогонь по автомобілю, який не зупинився. У результаті загинула жінка, яка була в машині.

Активіст Олексій Гриценко пояснив, що слухання перенесли, оскільки прокурор у справі не з'явився на засідання і в письмовій заяві попросив перенести слухання.

За словами нардепа Ігоря Луценка, який був на зустрічі з головою ГПУ, представник прокуратури не з'явився у четвер на судове слухання щодо Колмогорова, оскільки Юрій Луценко хоче особисто розібратися з деталями справи.

Українська правда

Теми: Прикордонна службасудГенпрокуратураЛуценковбивство
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