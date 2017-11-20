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Ізраїль планує депортувати 40 тисяч африканських біженців

Понеділок, 20 листопада 2017, 00:04

Ізраїль планує депортувати до "третіх країн" близько 40 тисяч африканських біженців.

Про це заявив прем'є-міністр країни Біньямін Нетаньяху, передає DW.

"Уже депортовано 20 тисяч іммігрантів з Африки, а після зведення огорож на кордоні з Єгиптом потік біженців майже припинився. Наступний етап інтенсивних депортацій є можливим завдяки міжнародним домовленостям і дозволить депортувати ще 40 тисяч іммігрантів без їхньої згоди", - підкреслив Нетаньяху.

Водночас Управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловило занепокоєння щодо планів Ізраїля та безпеки біженців.

"Ізраїль юридично зобов'язаний захищати біженців та інших людей, які потребують захисту", - наголосив представник Управління Фолькер Тюрк.

Також повідомляється, що уряд Ізраїлю планує зачинити табір тимчасового утримання біженців Холот у пустелі Негев.

Теми: Ізраїль
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