Ізраїль планує депортувати 40 тисяч африканських біженців
Ізраїль планує депортувати до "третіх країн" близько 40 тисяч африканських біженців.
Про це заявив прем'є-міністр країни Біньямін Нетаньяху, передає DW.
"Уже депортовано 20 тисяч іммігрантів з Африки, а після зведення огорож на кордоні з Єгиптом потік біженців майже припинився. Наступний етап інтенсивних депортацій є можливим завдяки міжнародним домовленостям і дозволить депортувати ще 40 тисяч іммігрантів без їхньої згоди", - підкреслив Нетаньяху.
Водночас Управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловило занепокоєння щодо планів Ізраїля та безпеки біженців.
"Ізраїль юридично зобов'язаний захищати біженців та інших людей, які потребують захисту", - наголосив представник Управління Фолькер Тюрк.
Також повідомляється, що уряд Ізраїлю планує зачинити табір тимчасового утримання біженців Холот у пустелі Негев.