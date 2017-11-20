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Коаліційні переговори у Німеччині завершилися провалом

Понеділок, 20 листопада 2017, 02:05

Представники трьох німецьких політичних сил - блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз, Вільної демократичної партії та партії "Союз-90/Зелені" - не змогли домовитися про створення коаліції через раптовий вихід із переговорів "Вільних демократів".

Про це повідомляє Reuters.

Після того, як Вільна демократична партія вийшла із переговорів, канцлер Ангела Меркель повідомила президенту ФРН, що не може сформувати коаліцію.

"Час задуматися, як далі рухатися Німеччині. Як канцлер, я буду робити все для того, щоб успішно керувати країною у ці важкі тижні", - заявила Меркель.

"Ми були б змушені відмовитися від наших основних принципів і від усього, до чого ми прагнули довгі роки. Ми не будемо підводити наших виборців, підтримуючи політичний курс, у який ми не віримо. Краще не керувати країною, ніж керувати неправильно. Сьогодні, після тижнів переговорів, ми маємо перед собою список протиріч, відкритих питань та конфліктів", - наголосив лідер "Вільних демократів" Крістіан Лінднер.

Як відомо, попередні консультації щодо створення так званої коаліції "Ямайка" тривають з 18 жовтня.

Найбільші розбіжності учасників консультацій викликані темами, що стосуються біженців і боротьби проти змін клімату. Одне з найбільш спірних питань - возз'єднання сімей біженців. Принципові розбіжності також викликає питання відмови від вугільної енергетики.

Теми: НімеччинакоаліціяМеркель
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