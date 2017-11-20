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Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

Понеділок, 20 листопада 2017, 09:55

Троє військовослужбовців загинули 19 листопада в одній із військових частин, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку в зоні антитерористичної операції.

"За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

Причини та подробиці надзвичайної події наразі з’ясовують.

На місці працює оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури.

За фактом події порушено кримінальне провадження, триває слідство.

Командування сил антитерористичної операції висловлює співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців.

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Теми: ДонбасАТОармія
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