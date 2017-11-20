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У Дніпрі невідомий у балаклаві поранив 4 людей

Понеділок, 20 листопада 2017, 11:29

Уночі 20 листопада невідомий відкрив стрілянину по групі людей на вулиці Донецьке шосе у Дніпрі, у результаті чого 4 молодих людей отримали поранення.

Про це "Українській правді" повідомила речник Головного управління Нацполіції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

"Близько 1 години ночі невідомий чоловік під’їхав на авто до групи осіб, які стояли на Донецькому шосе, здійснив декілька пострілів у бік осіб 1992-1994-1996 років народження і поїхав геть. Четверо осіб отримали кульові поранення. Один з чоловіків – у тяжкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані", - сказала вона. 

 
Фото поліції

Старчевська відзначила, що постраждалі не змогли відповісти, чи знають вони нападника, оскільки останній був у балаклаві. 

 
Фото полиции

"Зловмисник зник на автомобілі, попередньо, це БМВ темного кольору. Було оголошено план "Перехоплення". Нині його зняли, бо він не дав результатів", - пояснила Старчевська.

За її словами, з місця події правоохоронці вилучили 12 гільз.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - скала Старчевська.

На місці події працюють слідчі.

Поки невідомо, з якої зброї стріляв зловмисник, фоторобота цієї людини у поліції немає.

Ірина Балачук, УП
Теми: Дніпрокримінал
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