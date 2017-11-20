У вівторок в Україні похолоднішає, піде сніг

У вівторок у більшості областей України температура повітря знизиться, підуть дощі з переходом у мокрий сніг.

Про це повідомляє у Facebook Укргідрометцентр.

За його прогнозом, 21 листопада у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Донеччині та Луганщині сильні опади, у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5 морозу, у південній та східній частині від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7 морозу.

У Києві ніч вівторка без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0-2 морозу, вдень 1-3 тепла.

У Львові місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі 1-3 морозу, вдень 2-4 тепла.

В Одесі без опадів. Температура вночі 0-2 тепла, вдень 4-6 вище нуля.

У Дніпрі дощ з мокрим снігом. Температура вночі 1-3 морозу, вдень 2-4 тепла.

У Харкові дощ з мокрим снігом. Температура вночі від 1 морозу до 1 тепла, вдень 2-4 тепла.

У Карпатах невеликий сніг. Температура протягом доби 2-7 морозу.