У вівторок в Україні похолоднішає, піде сніг
У вівторок у більшості областей України температура повітря знизиться, підуть дощі з переходом у мокрий сніг.
Про це повідомляє у Facebook Укргідрометцентр.
За його прогнозом, 21 листопада у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Донеччині та Луганщині сильні опади, у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5 морозу, у південній та східній частині від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7 морозу.
У Києві ніч вівторка без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0-2 морозу, вдень 1-3 тепла.
У Львові місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі 1-3 морозу, вдень 2-4 тепла.
В Одесі без опадів. Температура вночі 0-2 тепла, вдень 4-6 вище нуля.
У Дніпрі дощ з мокрим снігом. Температура вночі 1-3 морозу, вдень 2-4 тепла.
У Харкові дощ з мокрим снігом. Температура вночі від 1 морозу до 1 тепла, вдень 2-4 тепла.
У Карпатах невеликий сніг. Температура протягом доби 2-7 морозу.