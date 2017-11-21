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ЄС схвалив нові правила в'їзду в Шенгенську зону

Вівторок, 21 листопада 2017, 00:47
ЄС схвалив нові правила в'їзду в Шенгенську зону

При перетині зовнішніх кордонів Шенгену у громадян третіх країн будуть реєструватися дані про в'їзд, виїзд і дані про відмови у в'їзді.

Про це повідомили в прес-службі Європейської ради.

Рада ухвалила постанову про систему в'їзду і виїзду та постанову про внесення змін до кодексу Шенгенського кордону.

Нова система передбачає реєстрацію в'їзду, виїзду й інформацію про відмову у в'їзді для громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.

Як повідомляється, ця система допоможе скоротити час перевірки на кордоні і поліпшити її якість, автоматично розраховуючи час законного перебування мандрівника в Шенгенській зоні.

Нововведення дозволить також посилити безпеку в Шенгенській зоні і підвищити ефективність боротьби з тероризмом, оскільки надасть правоохоронцям доступ до бази даних всіх пересувань мандрівника.

Тепер Раді та Європейському парламенту необхідно підписати прийняту постанову. Підписаний текст буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів. Очікується, що система буде введена в експлуатацію до 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкордон
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