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Білоруські прикордонники затримали трьох українців

Вівторок, 21 листопада 2017, 18:01
Білоруські прикордонники затримали трьох українців

Білоруські прикордонники затримали трьох збирачів ягід з України.

Про це повідомляє у Facebook Державний прикордонний комітет Білорусі.

За його інформацією, затримання відбулося в понеділок, 20 листопада, в прикордонному Столінському районі країни, неподалік від населеного пункту Деревная.

Двох чоловіків і жінку звинувачують у тому, що вони порушили кордон.

"Іноземці навмисне незаконно вирушили до Білорусі за ягодами. Серед затриманих були і ті, хто раніше притягувався за схоже правопорушення. Деяким з них заборонено в'їжджати до Білорусі протягом 5 років", - стверджують у комітеті.

Там повідомили, що за даним фактом відносно "одного з порушників розпочато перевірку відповідно до кримінально-процесуального законодавства".

Як відомо, між Україною і Білорусією вибухнув дипломатичний скандал.

20 листопада стало відомо про оголошення персоною нон грата радника посольства України в Білорусі Ігоря Скворцова. Офіційний Мінськ звинуватив його в шпигунстві - нібито він координував у Білорусі розвідувальну діяльність кореспондента НСТУ Павла Шаройка.

У відповідь Міністерство закордонних справ України оголосило персоною нон грата білоруського дипломата та вислало його з країни.

Українська правда
Теми: БілоруськордонПрикордонна служба
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