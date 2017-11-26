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Мугабе отримає $10 мільйонів за відставку - ЗМІ

Неділя, 26 листопада 2017, 01:12

Екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе отримає $10 мільйонів у якості винагороди.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерело у правлячій партії "ЗАНУ-ПФ".

Мугабе також буде отримувати зарплату президента до кінця життя - 150 тисяч доларів щомісяця.

За інформацією The Guardian, певні виплати отримає і його дружина Грейс, але точні суми не зазначаються.

Як відомо, 18 листопада у Зімбабве сотні тисяч мешканців столиці Хараре вийшли на марш за відставку президента Роберта Мугабе.

15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовника, підконтрольного президенту Мугабе.

Також військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо. Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс.

Військові, які захопили Хараре, помістили Мугабе під домашній арешт. Кортеж Мугабе відвіз його з приватної резиденції в Державний будинок для переговорів, в яких також взяли участь посланці з регіонального блоку Співтовариства з питань розвитку країн південної Африки (SADC).

21 листопада Роберт Мугабе подав у відставку, новим президентом Зімбабве став Мнангагва. Він виконуватиме обов'язки очільника держави до виборів 2018 року.

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