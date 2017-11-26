Трамп знову розкритикував CNN

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив CNN у подачі "фейкових новин".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2017

"Телеканал FoxNews набагато важливіший у Сполучених Штатах, ніж CNN, але за межами США CNN International досі залишається основним джерелом фейкових новин, і вони дуже погано представляють нашу країну у світі. Решта світу не отримує правди від них!"- наголосив Трамп.

Як відомо, на своїй першій прес-конференції 11 січня Дональд Трамп посварився з CNN, назвавши телекомпанію "жахливою організацією", що публікує фейки.

Згодом Трамп звинуватив провідні американські ЗМІ - The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN - у поширенні фейкових новин і назвав їх "ворогами американського народу".

Також президент США неодноразово критикував ЗМІ, звинувачуючи їх в упередженості та брехні.

Згодом Трамп назвав ведучих популярної телепрограми на MSNBC "божевільними" та "тупими". Атаки Трампа на журналістів викликали хвилю критики в політичних колах у США.