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Погроми в Брюсселі: затримали близько 100 осіб

Неділя, 26 листопада 2017, 05:56
Погроми в Брюсселі: затримали близько 100 осіб
lecho.be

У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла у погроми в центрі міста, затримали близько 100 осіб.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон.

Місцева газета Le Soir з посиланням на прес-секретаря поліції Ільзе Ван де Кеєре повідомила, що спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії. Але потім у натовп увійшли близько 30 молодиків у балаклавах і спровокували людей рухатися у бік магазинів.

"Вони попрямували до вулиці Луїз, де почали громити бутіки", - розповів представник поліції. 

"Порядок на центральних вулицях відновлено. Поведінка провокаторів - неприпустима, а реакція поліції - негайна та жорстка", - пізніше заявив начальник поліції Брюсселя Філіп Клос.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгіямітинги
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