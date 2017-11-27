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В результаті авіаударів військ Асада і РФ в Сирії загинуло понад 70 осіб

Понеділок, 27 листопада 2017, 04:13

За кілька днів до початку женевських переговорів щодо Сирії російські ВКС і сирійські урядові війська посилили атаки на бойовиків "Ісламської держави" і загони озброєної опозиції, в результаті яких загинули мирні жителі.

Про це пише DW.com.

Бомбардувальники ВКС Росії завдали 26 листопада груповий удар по об'єктах ІД в провінції Дейр-ез-Зор.

"Літаки уразили опорні пункти і скупчення бойовиків в долині річки Євфрат", - йдеться в повідомленні російського міністерства оборони.

Однак в ході повітряних нальотів постраждало і цивільне населення. За даними Сирійської наглядової ради з прав людини (SOHR), в результаті ракетно-бомбового удару загинули 53 мирних жителя, в тому числі 21 дитина. Авіаудари в районі Дейр-ез-Зор наносяться вже четвертий день поспіль.

Урядові сирійські війська в ході наступу на позиції загонів збройної опозиції в районі Східна Гута недалеко від Дамаска завдали масованих вогневих ударів по населених пунктах Месраба і Мадіра.

В ході цієї атаки, за даними правозахисників, загинули 23 мирних жителя.

Східна Гута є однією з "зон деескалації", встановлених між сирійським режимом і опозицією в результаті багатосторонніх переговорів.

Однак з початку листопада урядові війська відновили обстріл під приводом того, що тут дислокуються загони джихадистського угруповання "Джебхат Фатх аш-Шам" на які режим тиші не поширюється.

Теми: СиріяРосія
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