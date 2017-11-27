AP: ФБР знало, але не повідомляло про хакерські атаки під час виборів

У 2015-2016 рр ФБР протягом року не повідомляло десяткам чиновників США про те, що російські хакери намагалися проникнути в їхні акаунти Gmail, незважаючи на те, що мали докази.

Про це повідомляє Associated Press.

З 80 американців, атакованих групою кіберзлочинців "Fancy Bear", яких опитало агентство, ФБР попередило тільки двох.

"Це абсолютно смішно", - сказав Філіп Рейнер, колишній старший директор Ради національної безпеки, який був повідомлений AP про те, що він був атакований в 2015 році.

"Ви повинні були розповісти своїм людям. Ви повинні були захистити своїх людей", - заявив він.

ФБР відмовилося обговорювати своє розслідування відносно кампанії шпіонажу Fancy Bear, але представило заяву, в якій, зокрема, говорилося: "ФБР зазвичай повідомляє людей і організації про потенційні загрози".

Три людини, знайомі з цим питанням, включно з нинішнім і колишнім державними чиновниками, сказали, що ФБР більше року знало подробиці спроб Fancy Bear проникнути в поштові скриньки Gmail.

Старший співробітник ФБР, який не був уповноважений публічно обговорювати операцію зламу, відмовився від коментарів, коли отримав список атакованих, але заявив, що бюро було приголомшено величезною кількістю спроб злому.

AP отримало список цілей Fancy Bear від фірми Secureworks, котра спеціалізується на питаннях кібербезпеки. У ньому міститься 19 тисяч записів.

Попередні дослідження AP, засновані на цьому списку, показали, як Fancy Bear в тісному зв'язку з інтересами Кремля, намагалися вкрасти десятки тисяч листів Демократичної партії.

Кампанія зі зламу втрутилася у вибори в США в 2016 році і кинула тінь на Дональда Трампа, якому, як стверджують спецслужби США, хакери намагалися допомогти перемогти.

Як відомо, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв'язку команда нинішнього президента США з Кремлем. Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення "полюванням на відьом". Росія також заперечує своє втручання.