Чиновник ГПУ зміг купити квартиру в Києві за 5 гривень – ЗМІ

Начальник управління нагляду ГПУ за додержанням законів Національною поліцією Олександр Лукашенко спромігся придбати квартиру у Києві за 5 гривень, а його дружина – будинок на майже 300 м² за 10 тисяч гривень.

Про це йдеться в розслідуванні проекту "PROSUD", який проаналізував декларації високопосадовця за 2013, 2015 та 2016 роки.

Зазначається, що загалом родина працівника Генпрокуратури володіє 4 будинками загальною площею 1285 м², 8 квартирами, 3 авто та декількома ділянками землі.

Родина Лукашенків фото з сайту "PROSUD"

Згідно з деклараціями, за 2013, 2015 та 2016 роки Лукашенко загалом заробив 974 тисячі гривень та ще 967 тисяч гривень отримав від продажу рухомого майна.

Його дружина, яка займається бізнесом, заробила 2,3 мільйона гривень.

Повідомляється, що з 2014 року Лукашенко володіє будинком у 307 м² у селі Софіївська Борщагівка, що поблизу Києва. Згідно з декларацією, працівник ГПУ придбав його 1,3 мільйона гривень, ще у 169 тисяч гривень обійшлася ділянка під будинком. Водночас на сайтах продажу нерухомого майна подібний будинок на цій вулиці коштує близько 8 мільйонів гривень.

Будинок Лукашенка фото з сайту "PROSUD"

Також прокурор Лукашенко володіє двома квартирами в Києві (на майже 40 м² і вартістю у 319 тисяч гривень та на 31 м², яку чиновника купив лише за 5 гривень) та земельною ділянкою в Віті-Поштовій.

Квартира за 5 гривень фото з сайту "PROSUD"

Решта нерухомого майна належить дружині прокурора – Ірині Лукашенко. Зокрема, у 2016 році вона придбала будинок на вулиці Костянтина Хохлова у Києві, площею 288 м². Згідно з витягом з Держреєстру прав на нерухоме майно, дружина чиновника придбала це житло за 10 тисяч гривень.

Будинок у Києві за 10 тисяч гривень фото з сайту "PROSUD"

За кілька сотень метрів від цього будинку, на вулиці Юрія Лаврова, розміщений ще один маєток Ірини Лукашенко на 405 м². Вартість цього житла у декларації не вказана.

Ще один будинок у Києві фото з сайту "PROSUD"

Також дружина чиновника на 70% володіє готелем "Inn ZatishOK" на 285 м² у с. Микуличин, поблизу міста Яремче в Карпатах. Вартість готелю, придбаного у 2015 році, не вказана.

Готель фото з сайту "PROSUD"

Крім будинків, Ірина Лукашенко задекларувала 4 квартири в Києві загальною площею 148 м² і загальною вартістю 500 тисяч гривень.

Також дружина має у власності квартиру в Словаччині на 95 м², яку придбала у 2016 році, і квартиру у Києві, площею 141 м², яка поки що будується.

Судячи з декларації, сам прокурор Олександр Лукашенко не має власного авто, але його дружині належать: з 2016 року Jaguar XF 2010 року випуску, придбаний за 10 тисяч гривень, та Audi Q3 2011 р. в.. Крім того, у 2012 році Лукашенко купила новий Land Rover Freelander 2 за 380 тисяч гривень.

Серед заощаджень у прокурора та його родини лише 179 тисяч гривень.

Відзначається, що Лукашенко почав працювати в Генпрокуратурі у 2003 році. У 2007 році його призначили начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби.

У 2011 році Лукашенко зайняв посаду заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – начальника управління нагляду за додержанням законів СБУ та Державною прикордонною службою.

А після Революції Гідності, у 2015 році, очолив відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією.

У 2016 році Лукашенко отримав посаду заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – начальника управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією.