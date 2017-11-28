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В Одеський порт прямує ракетний есмінець США

Вівторок, 28 листопада 2017, 00:35

Американський ракетний есмінець "Джеймс Вільямс" (USS James Williams DDG95) рухається у напрямку порту Одеси.

Про це повідомляє Військово-морський інститут Сполучених Штатів.

Повернення корабля в США очікується до католицького Різдва, 24 грудня.

Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець "Джеймс Вільямс" (USS James Williams DDG95) в неділю увійшов до акваторії Чорного моря.

Як відомо, 19 листопада в акваторію Чорного моря також увійшов ракетний фрегат-"невидимка" ВМС Франції "Лафайєт" (La Fayette).

Це вже не перший візит французького бойового корабля в Чорне море. Останній раз він побував там в березні поточного року. В ході перебування французький фрегат відвідав румунський порт Констанца, а також взяв участь в спільних з румунськими кораблями навчаннях.

Теми: СШАОдеса
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