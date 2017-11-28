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Пєсков: РФ буде захищати дискваліфікованих спортсменів

Вівторок, 28 листопада 2017, 01:29

Росія планує захищати дискваліфікованих через допінг спортсменів.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Радіо Свобода".

"Головне – далі досить наполегливо, енергійно вживати всіх можливих заходів для захисту наших законних інтересів і законних інтересів наших спортсменів", – підкреслив Пєсков.

"Перемогу вкрасти дуже складно, тим більше, таку перемогу, яка навіки залишиться за нашою збірною і за нашими спортсменами-героями", – також наголосив речник.

Раніше повідомлялося, що МОК дискваліфікував ще п'ятьох російських спортсменів, які брали участь у Іграх в Сочі-2014.

Біатлоністок Яну Романову і Ольгу Вілухіну позбавили срібних нагород у естафеті та спринті. Через цю дискваліфікацію українська спортсменка Віта Семеренко, яка в тій гонці фінішувала третьою, отримає срібло.

Як відомо, збірна Росії перестала займати перше місце в загальному заліку на зимовій Олімпіаді 2014 року, яка проходила в Сочі. Це сталося після того, як Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував ще одного російського чемпіона  – бобслеїста Олександра Зубкова.

Теми: спортОлімпіадаРосія
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