Теракт у Багдаді: 17 загиблих
Вівторок, 28 листопада 2017, 01:52
У результаті атаки терористів-смертників на південному сході столиці Іраку загинули 17 людей.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку.
Один смертник встиг підірвати себе, іншого застрелили силовики.
За інформацією Reuters, загинули 17 людей, ще 28 - отримали поранення.
Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".
Як відомо, раніше у результаті теракту в Іраку загинули щонайменше 24 людини.