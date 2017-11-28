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Теракт у Багдаді: 17 загиблих

Вівторок, 28 листопада 2017, 01:52

У результаті атаки терористів-смертників на південному сході столиці Іраку загинули 17 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку.

Один смертник встиг підірвати себе, іншого застрелили силовики.

За інформацією Reuters, загинули 17 людей, ще 28 - отримали поранення.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Як відомо, раніше у результаті теракту в Іраку загинули щонайменше 24 людини.

Теми: Ірактеракт
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