Уряд Асада не підтвердив участі у переговорах з сирійською опозицією

Уряд Башара Асада не підтвердив свою участь у мирних переговорах з сирійською опозицією, які повинні розпочатися цього тижня у Женеві.

Про це заявив спецпредставник ООН по Сирії Стеффан де Містура, передає "Голос Америки".

"Уряд Асада заявив, що не відправить делегацію в Женеву в понеділок. Але ми дуже розраховуємо, що уряд незабаром відправиться в шлях, особливо в світлі серйозного настрою, який продемонстрував президент Асад, коли зустрічався з президентом Путіним в Сочі", - підкреслив Містура.

Як відомо, у понеділок, 20 листопада, Володимир Путін провів переговори з президентом Сирії Башаром Асадом у Сочі.

Переговори в Женеві стануть восьмою спробою досягти політичного врегулювання в Сирії. Минулі зустрічі не увінчалися успіхом і не допомогли покласти кінець війні, що забрала 400 тис. життів і залишила 13 мільйонів сирійців в ситуації гуманітарної кризи.