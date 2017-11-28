У РФ чоловік отримав 2 роки колонії за пост про чиновників
Суд Санкт-Петербурга засудив 44-річного Володимира Тимошенка з Кисловодська до 2 років колонії суворого режиму за пост про чиновників у соцмережі "Вконтакте".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Суд визнав Тимошенка винним у розпалюванні ненависті до представників влади.
За версією слідства, 44-річний росіянин у серпні 2015 року, перебуваючи в колонії, надиктував знайомій пост для соцмережі зі словами "антинародний режим" і "карально-репресивний апарат".
У грудні 2016 року Тимошенко звільнився з колонії. Через два тижні його затримали знову.
Засуджений повністю заперечує свою вину і планує оскаржувати вирок. Адвокат заявляє, що в діях Володимира Тимошенка немає складу злочину.
Як відомо, за останні роки в РФ за публікації у соцмережах засудили сотні людей.