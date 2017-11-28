Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польський історик про видворення з РФ: Читав лекцію про звірства НКВС

Вівторок, 28 листопада 2017, 10:30

Польський історик Генрик Глембоцький, якого днями депортували з Росії, розповів про обставини свого затримання.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Доктор історичних наук, співробітник Ягеллонського університету в Кракові та Інституту національної пам'яті Польщі (IPN) Генрик Глембоцький розповів, що приїхав в Росію 14 листопада для роботи в архівах і для того, щоб на запрошення Польського інституту в Санкт-Петербурзі прочитати дві лекції про долі поляків в СРСР у роки Великого терору.

"Затримання для мене стало несподіванкою. Я не знаю, чи вплинула на рішення ФСБ тема моєї лекції в Санкт-Петербурзі: я розповідав в тому числі про те, що в роки Великого терору в рамках "польської операції" за наказом Сталіна і Єжова НКВС вбило не менше 111 тисяч, а за деякими даними, до 200 тисяч поляків", - повідомив Глембоцький.

За його словами, співробітники ФСБ затримали його 24 листопада близько 23:00 на Ленінградському вокзалі в Москві. Він якраз повернувся з Санкт-Петербурга.

"Поліцейські на Ленінградському вокзалі передали мене співробітникам ФСБ - втім, ніяких посвідчень ті не надали, і крім того, відмовилися запросити співробітників польського консульства", - сказав він.

Замість цього, за словами Глембоцького, в ніч на суботу йому пред'явили документ, датований 21 листопада, про необхідність протягом чотирьох діб залишити країну.

"Документ мені пред'явили, коли на виїзд залишалося менше доби, в ніч на суботу, коли всі чиновники і дипломати вже відпочивають. Думаю, що якби документ потрапив до мене раніше, польське консульство спробувало б прояснити ситуацію, а так було вже пізно", - говорить історик.

Він розповів, що просив співробітників ФСБ пояснити причину видворення і заборони на в'їзд, однак ті сказали, що не зобов'язані цього робити.

"Я займаюся темою польсько-російських відносин у XIX-XX століттях, вперше приїхав до Росії ще в 1993 році і з того часу безліч разів повертався. Я провів місяці в архівах Санкт-Петербурга і Москви, видав кілька книг по темі відносин між Польщею та Росією. І у мене ніколи не було проблем ні з офіційними відомствами, ні зі спецслужбами", - повідомив Глембоцький.

Як відомо, ФСБ Росії затримала і видворила з країни історика Генріка Глембоцького.

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що це видворення - ворожий акт щодо вчених, які вивчають радянський режим.

Теми: ПольщаРосіяскандалісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Польща
Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону − Моравецький
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: